Huawei anuncia novo CEO

A Huawei Brasil conta com um novo CEO. Sun Baocheng, que está no Brasil há seis anos e atuava como presidente do Carrier Business Group no país desde 2017. Formado em automação, Sun Baocheng está empresa desde 2005 – quando iniciou sua carreira como gerente geral e diretor de filiais na China.

Ele substitui Yao Wei, que estava dirigindo a Huawei Brasil desde 2016. A empresa atua em quatro grupos de negócios no Brasil: Redes de Operadoras; Redes Corporativas; Nuvem e Inteligência Artificial; e Consumo. A área de Redes de Operadoras está presente na vida de 2/3 da população brasileira.

Presente no País desde a implementação do 2G até o 4.5G, a Huawei tem cinco filiais nacionais – em São Paulo, Rio, Brasília, Recife e Curitiba, atuando conjuntamente com governos, empresas e instituições de ensino.

(Com informações da assessoria de imprensa)