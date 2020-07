Holanda arrecada 1,2 bi de euros em leilão de diferentes frequências

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Foram vendidas frequências de 700 MHz, 1,4 GHz e 2,1 GHz, mas as operadoras vão oferecer 5G com esse espectro.

As operadoras que atuam na Holanda gastaram €1,2 bilhões de euros combinados no primeiro leilão 5G da Holanda, com a KPN e a T-Mobile Netherlands prontas para se juntar à rival VodafoneZiggo na oferta de serviços na nova tecnologia de rede.

A KPN e a VodafoneZiggo revelaram que gastaram € 416 milhões cada e ficaram satisfeitos com o resultado. A T-Mobile gastou € 400 milhões mas reclamou que o preço inicial estabelecido pelo governo havia sido alto demais.

KPN e VodafoneZiggo compraram 20MHz de 700MHz; 15MHz de 1400MHz; e 40MHz na faixa de 2100MHz.

A VodafoneZiggo, que lançou o 5G em abril usando seus ativos de espectro existentes, observou que a alocação melhoraria sua oferta atual, enquanto a KPN disse que planejava “aumentar imediatamente as velocidades de dados móveis” para seus clientes 4G, além de um lançamento de próxima geração.

A T-Mobile ganhou 20MHz de 700MHz e 10MHz na faixa de 1400 MHz. Ele também já possui 40MHz na frequência de 2100MHz.