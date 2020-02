Hispasat fornecerá backhaul para a Claro conectar comunidades rurais da Argentina

Click to print (Opens in new window)

A Hispasat, operadora espanhola de satélites, assinou um acordo com a Claro Argentina, para dar acesso à internet a 250 comunidades rurais em todo o país, através de um serviço de backhaul celular por satélite. A capacidade dos satélites facilitará a conexão das torres nessas áreas, aumentando a transmissão e, assim, obtendo acesso a uma melhor disponibilidade de dados em locais de difícil acesso.

A implantação da rede de backhaul satelital 3G e 4G já começou e 100 comunidades desfrutarão do serviço “em breve”, afirmam as empresas. A cobertura abrangerá as regiões da Patagonia, Cuyo, Centro e Noroeste, conectando os locais com radiobases móveis 2G+3G+4G através da capacidade em banda Ku dos satélites Hispasat 30W-5 e Hispasat 30W-6 (H30W-5 e H30W-6).

Para Ignacio Sanchis, diretor de negócio de Hispasat, “este acordo ratifica o papel do satélite como impulsor da conectividade no âmbito rural, facilitando a extensão das comunicações móveis em regiões onde, de outra forma, não poderiam chegar”.

Segundo Julio Porras, CEO da Claro Argentina, Uruguai e Paraguai, “o projeto é muito exigente em termos de eficiência espectral, com o objetivo de obter o melhor uso da capacidade do satélite para permitir conexões 4G, melhorando a oferta de serviços aos nossos clientes nesses locais”. (Com assessoria de imprensa)