Hispasat amplia acordo de conectividade com a Syntelix na AL

Empresas apostam na conexão de veículos no setor marítimo na América Latina, e também no Mediterrâneo europeu.

A operadora espanhola de satélites Hispasat ampliou o contrato que possuía com a provedora de soluções empresariais de telecomunicações Syntelix até 2022. As empresas são parceira há sete anos.

Pelo acordo, a provedora vai usar o satélite H30W-6 para conectar embarcações marítimas na América Latina e na Europa. O artefato dispõe de sinal nas bandas Ka, Ku e C sobre estas regiões, exceto sobre o Brasil.

Segundo as empresas, há aumento da demanda do setor marítimo proveniente principalmente do setor pesqueiro e mercante de cabotagem (navios de mercadorias) em todo o Cone Sul, bem como dos iates que navegam no Caribe

e no Mediterrâneo.

Além disso, o acordo reforça a cooperação entre as duas empresas ao implementar um plano de ação conjunto a fim de construir e desenvolver canais de distribuição especializados em serviços de conectividade marítima em distintos países da América Latina, como Argentina, Peru, Paraguai e Chile.