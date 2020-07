Highline faz oferta pelas torres da Oi

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Empresa de infraestrutura pretende pagar R$ 1 bilhão pelos ativos espalhados pelo Brasil. Venda ainda depende da revisão do plano de recuperação judicial da Oi.

A Oi também informou na manhã deste sábado, 18, que recebeu oferta vinculante por suas torres móveis. A proposta “irrevogável e irretratável” veio da empresa de infraestrutura de telecomunicações Highline do Brasil.

O plano é comprar a “unidade produtiva isolada a ser formada com 100% das ações de emissão da sociedade de propósito específico que reunirá os ativos e passivos relacionados às atividades de sites de telecomunicação outdoor e indoor de transmissão de radiofrequência” da Oi e suas subsidiárias.

O valor a ser pago será de R$ 1.076.740.878,00, estabelecido com base na receita líquida dos sites de telecomunicação. Mas a compra ainda depende do aval de credores, que precisam aprovar o pedido de aditamento do plano de recuperação judicial da Oi, em assembleia ainda para ser marcada.

Depois que o novo plano for aprovado, terá de ser homologado pela Justiça, para então a Oi proceder com os leilões de ativos. A Highline, mesmo tendo enviado a proposta agora, terá de apresentar lance no leilão.

A Oi também recebeu neste final de semana propostas da Claro, TIM e Vivo a respeito da Oi Móvel, a unidade de telefonia celular.