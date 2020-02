Here lança ferramenta para planejamento georeferenciado de redes 5G

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Here, empresa de serviços de mapeamento e plataforma de localização, lançou nesta semana o serviço Geodata Models. Destinado ao setor de telecomunicações, a ferramenta é uma representação digital 3D dos prédios, árvores e objetos na estrada (postes, viadutos, outdoors etc.) que compõem o ambiente físico ao redor das antenas 5G.

Segundo a empresa, as representações digitais 3D fornecem aos planejadores de rede e engenheiros de radiofrequência (RF) a capacidade de realizar remotamente pesquisas de campo e planejar com precisão onde instalar as antenas 5G para criar uma cobertura de sinal ideal.

A desenvolvedora acredita que haja mercado para o produto em função da quantidade de antenas que serão instaladas para a oferta de serviços baseados em ondas milimétricas, que exigem uma grande quantidade de equipamentos espalhados em uma determinada área. Estimativas apontam que são necessárias até 10x mais antenas de ondas milimétricas por km² do que para a implementação de redes 4G, por exemplo (que usam frequências entre 700 MHz e 2,5 GHz).

O Geodata Models traz ainda informações da Nokia e da Kinetica sobre as emissões previstas. “As operadoras de rede podem realizar pesquisas de campo digitais centralizadas para acelerar as implantações de rede e reduzir os custos operacionais gerais relacionados ao projeto e planejamento de rede”, diz a empresa, em comunicado. (Com assessoria de imprensa)