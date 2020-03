GTC Digital: NVIDIA Enterprise libera acesso gratuito a conteúdos inovadores

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Com informações focadas em técnicos, cientistas, como pesquisadores e desenvolvedores de dados, o GTC Digital libera conteúdo ao público e tem como objetivo ajudar milhares de desenvolvedores e pesquisadores a aprender novas habilidades em inteligência artificial, ciência de dados, deep learning e HPC.

Centenas de palestrantes que concordaram em participar do evento on-line estão entre os cientistas e pesquisadores mais talentosos e experientes do mundo. Além de sessões de palestras e de treinamento (ministradas por instrutores), que exigem uma taxa nominal, a NVIDIA Enterprise também irá disponibilizar uma parte desse conteúdo para a comunidade global sem nenhum custo. No projeto, também foram incorporadas novas plataformas para facilitar a interação e o engajamento.

O GTC Digital também oferece palestras e podcasts de alto nível, incluindo tópicos populares e diversos, como as mulheres em ciência de dados e inteligência artificial para os negócios.

O GTC já é um evento tradicional no mercado tecnológico, responsável por apresentar as mais recentes inovações tecnológicas para o mundo. Normalmente é realizado no formato presencial, reunindo centenas de horas de palestras, apresentações e conversas em um evento de cinco dias em San Jose, na Califórnia.

Este ano, em prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), a empresa forneceu reembolsos para quem comprou o ingresso para o GTC 2020 presencial e converteu esses ingressos em passes para o GTC Digital. Os portadores de passe só precisam fazer login com a credencial do GTC 2020 para começar. Outros interessados em participar, é só realizar a inscrição gratuita.

“Estamos em um momento de grandes desafios no mundo. Agora, mais do que nunca, os cientistas, pesquisadores e desenvolvedores focados em resolvê-los precisam de ferramentas e tecnologia extraordinária. O objetivo com o GTC sempre foi ajudar os principais desenvolvedores do mundo – os Einsteins e Da Vincis de nossa época – a resolver desafios difíceis com a computação acelerada. E esse ainda é nosso objetivo com o GTC Digital. Por isso queremos trazer alguns dos melhores aspectos deste evento para um público global e torná-lo acessível por meses”, explica Marcio Aguiar, gerente sênior da divisão NVIDIA Enterprise para América Latina.

GTC Digital

As seguintes atividades estarão disponíveis on demand gratuitamente:

Conversas Gravadas: Mais de 150 apresentações gravadas com especialistas de empresas líderes em todo o mundo, falando sobre visão computacional, edge computing, IA conversacional, ciência de dados, CUDA, gráficos e ray tracing, imagens médicas, virtualização, modelagem do clima/tempo e muito mais.

Demonstrações técnicas: Vídeos de demonstração incríveis serão apresentados. Narrados por especialistas, eles irão destacar como as GPUs da NVIDIA estão acelerando os fluxos de trabalho criativos, permitindo a análise de conjuntos de dados massivos e ajudando a avançar na pesquisa.

Podcasts: Entrevistas de meia hora com líderes de IA e computação acelerada serão publicadas nas próximas quatro semanas. Entre eles os especialistas, teremos: Kathie Baxter, da Salesforce, contando sobre IA responsável; a professora de Stanford, Margot Gerritsen, falando sobre as mulheres na ciência de dados e como a ciência de dados se junta com a IA; Ryan Coffee, do SLAC National Accelerator Lab, explicando como o deep learning está avançando a pesquisa na física; e Richard Loft, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, mostrando como a IA está ajudando os cientistas a modelar melhor as mudanças climáticas.

Pôsteres: Uma galeria virtual de mais de 140 cartazes de pesquisadores de todo o mundo mostrando como eles estão resolvendo problemas únicos com o uso das GPUs. Os participantes poderão entrar em contato e compartilhar feedback com os pesquisadores.(Com assessoria de imprensa)

.