GSMA e O-RAN Alliance colaboram em padrão aberto para redes 5G

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

As organizações trabalharão com objetivo de padronizar o ecossistema de rede aberta

A GSMA e a O-RAN Alliance se uniram para acelerar a adoção de produtos e soluções OpenRAN (Open Radio Access Network) que aproveitam as novas arquiteturas, software e hardware virtualizados abertos. As organizações trabalharão com objetivo de padronizar o ecossistema de rede aberta através de um acordo com soluções para tal. Deste modo, a rede ficará mais aberta e flexível para os novos participantes no mercado.

Segundo a entidade, as operadoras de telefonia móvel estão reavaliando a maneira como suas redes são implantadas. Novas arquiteturas virtualizadas com interfaces abertas podem aumentar a eficiência de custos e permitir que elas acelerem a implantação de redes 5G.

No início do ano, a O-RAN Alliance fechou um acordo semelhante com o Telecom Infra Project (TIP).

PUBLICIDADE

O que os dados mostram

A GSMA prevê que as operadoras investirão mais de US$ 1 trilhão nos próximos cinco anos em todo o mundo para atender clientes, consumidores e empresas.

“Quando o 5G atingir seu potencial, ele se tornará a primeira geração de redes móveis a ter um impacto maior nas empresas do que nos consumidores”, disse Alex Sinclair, diretor de tecnologia da GSMA.

Sinclair também afirma que somente no setor empresarial, serão obtidos US$ 700 bilhões de lucro com o 5G. Além disso, o aumento do ecossistema de rede aberta será essencial para atender às necessidades de cobertura e serviços das empresas na era 5G. (Com assessoria de imprensa)