Grupo Telefónica encontra novo comprador para a operação da Costa Rica

Liberty Latin America ficará com os ativos, pelos quais pagará € 425 milhões – menos que os € 503 milhões propostos pela Millicom em 2019, que desistiu do negócio

O grupo espanhol Telefónica anunciou hoje, 30, que arranjou novo comprador para seus ativos na Costa Rica. A operadora Liberty Latin America vai pagar € 425 milhões. A Telefónica afirma ainda que, além do valor a ser recebido, terá direito a créditos tributários equivalentes a mais de € 210 milhões.

O dinheiro será usado quase que integralmente para abatimento da dívida do grupo espanhol, que é dono da Telefônica Vivo no Brasil.

PUBLICIDADE

A venda para a Liberty acontece apenas três meses após outro comprador, o grupo Millicom, desistir do negócio. Em 2019, a Millicom propôs arrematar a unidade costarriquense por € 503 milhões. Em abril deste ano, porém, não havia concluído a aquisição, alegando que havia pendências por parte do vendedor. A Telefónica rechaçou o argumento e levou o caso aos tribunais norte-americanos, onde pede reparação pelos danos que a desistência ocasionou ao grupo.

Embora o valor em cash a ser pago pela Liberty seja inferior ao negociado com a Millicom, a Telefônica ressalta que ainda ficou dentro do múltiplo de 7,4 vezes o OIBDA de 2019. Em linha com o valor obtido por outras operações vendidas na América Latina no ano passado.

A Telefónica avisa que a conclusão do novo acordo está ainda sujeita a condições e aprovações regulatórias.