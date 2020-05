Grupo Prysmian doa cabos elétricos para hospitais em combate à pandemia

Click to print (Opens in new window)

O Grupo Prysmian, em parceria com a Associação Expedicionários da Saúde (EDS), realizou a doação de cabos elétricos para implementação de um Hospital de Campanha. O hospital estava em fase de implementação no estacionamento do Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas (Unicamp), interior de São Paulo.

A empresa produtora de cabos também doou equipamentos de proteção individual (EPIs) para a Santa Casa e o Corpo de Bombeiros de Sorocaba-SP. Além disso, auxiliou na desinfecção de veículos de emergência da instituição.

Em Poços de Caldas-MG, a empresa contribuiu com a Irmandade de Santa Casa da cidade. Foram doados aproximadamente 10.000 metros de cabos elétricos para a reforma de 12 quartos subutilizados e também para a conclusão da UTI Neonatal, que foi adaptada para UTI de atendimento adulto, totalizando 17 novos leitos para atendimento médico do SUS e convênios. (Com assessoria de imprensa)