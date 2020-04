Grupo Fleury lança plataforma aberta de telemedicina

Click to print (Opens in new window)

Diante da recomendação de distanciamento social para diminuir a transmissão da COVID-19, o Grupo Fleury apresenta o “Cuidar Digital”, plataforma de telemedicina que possibilita consultas online entre médicos e pacientes de todo país. A plataforma nasce com o objetivo de conectar médicos e pacientes, possibilitando atendimento seguro com todas as facilidades de interação digital, como o prontuário eletrônico, que permite a continuidade nos cuidados com a saúde, sobretudo no contexto atual.

Para usar a ferramenta, não há necessidade de o médico ter qualquer vínculo com o Grupo Fleury ou compromisso de indicar os serviços de medicina diagnóstica da empresa. A plataforma está à disposição da comunidade médica gratuitamente neste momento.

Para utilizar a plataforma é muito simples. O médico acessa o site do “Cuidar Digital” pelo link https://cuidardigital.grupofleury.com.br/, preenche um cadastro rápido com informações gerais, como telefone e o número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), e o submete à validação.

Os dados são transmitidos para a equipe de Customer Success exclusiva do “Cuidar Digital”, responsável pela análise dos dados. Após a liberação do cadastro pela área de Customer Successs, o médico recebe um e-mail para a criação de seu login e senha.

Para agendar os atendimentos, basta o médico inserir e-mail do paciente, data e horário da consulta na ferramenta. A plataforma automaticamente encaminha ao paciente um e-mail com um link exclusivo, válido apenas para a consulta online agendada.

Ao utilizar a plataforma, o médico tem à disposição várias funcionalidades. Uma delas é um prontuário eletrônico para anotar as informações do paciente, caso julgue necessário. Ainda, é possível trocar arquivos e mensagens na consulta, como em um chat, além de outras funcionalidades. (Com assessoria de imprensa)