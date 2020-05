Grandes operadoras adicionam quase 169 mil clientes na fibra óptica em abril

Click to print (Opens in new window)

O dados divulgados pela Anatel nesta semana sobre o mercado de banda larga em abril mostram um cenário curioso. De um lado, as grandes operadoras seguem adicionando usuários com a tecnologia de fibra óptica. Juntas, Claro, Oi, TIM e Vivo acrescentaram 168.998 clientes à base dessa tecnologia. Em compensação, desconectaram 233 mil acessos do tipo xDSL (cabos metálicos). Com isso, terminaram o mês com um saldo negativo de 53.365 adições, uma retração de 0,24%.

Tecnologia Grande Porte 01/03/2020 01/04/2020 Variação % Cabo Coaxial 9.258.161 9.268.157 9.996 0,11% Cabos Metálicos 8.308.148 8.075.141 -233.007 -2,80% Fibra Óptica 4.566.718 4.735.716 168.998 3,70% LTE 227.811 228.596 785 0,34% Rádio 31.516 31.349 -167 -0,53% Satélite 23.522 23.552 30 0,13% Total Geral 22.415.876 22.362.511 -53.365 -0,24%

A Oi foi a grande operadora que mais adicionou clientes FTTH no mês: 96.751. Depois foi a Vivo, com 49.054. A Claro fechou contrato com novos 14.358 clientes em fibra. Enquanto a TIM, com 8.835.

Já as prestadoras de pequeno porte (PPPs), terminaram o mês com retração de mercado de 1,69%, o que pode ser efeito de desligamentos concretos ou da subnotificação, uma vez que os pequenos não são obrigados a relatar o tamanho de sua base. De qualquer forma, os números apontam desligamento de 205 mil acessos ópticos entre os pequenos, e ativação de 400 mil acessos em cabo coaxial. Muito ISPs desligaram cabos coaxiais, mas a mineira Algar adicionou 402,9 mil à sua base.

PPPs Tecnologia 03-2020 04-2020 Variação % Cabo Coaxial 389.502 789.594 400.092 102,72% Cabos Metálicos 1.173.506 938.915 -234.591 -19,99% Fibra Óptica 6.915.784 6.709.828 -205.956 -2,98% LTE 2.024 1.959 -65 -3,21% Rádio 2.080.270 1.930.814 -149.456 -7,18% Satélite 253.676 261.281 7.605 3,00% Total Geral 10.814.762 10.632.391 -182.371 -1,69%

Mercado

O mercado nacional de banda larga fixa encerrou abril com 235,73 mil acessos a menos que março, uma retração de 0,71%. Com isso, havia no país 32.994.902 contratos ativos.

Dentre as operadoras, a Claro foi a que mais atraiu novos clientes. Também TIM e Sky adicionaram usuários. A Vivo foi a empresa com mais desligamentos, seguida pela Oi.

Operadoras Grande Porte 01/03/2020 01/04/2020 Variação % CLARO 9.680.615 9.704.878 24.263 0,25% OI 5.048.377 5.027.566 -20.811 -0,41% SKY/AT&T 227.811 228.596 785 0,34% TIM 601.938 607.303 5.365 0,89% VIVO 6.857.135 6.794.168 -62.967 -0,92% Total Geral 22415876 22362511 -53.365 -0,24%

Dentre as PPPs, a Brisanet foi a empresa que liderou o número de adições, considerando apenas aquelas que registraram dados tanto em março, quanto em abril. Vale lembrar que há no Brasil, registrados na Anatel, mais de 15 mil ISPs, a maioria ou não está ativa, ou não transmite dados regularmente para agência sobre sua base de clientes. A autarquia reúne essa massa de provedores com menos de 100 mil usuários na categoria “outros”. Categoria esta que, justamente, apresentou retração de mais de 337 mil acessos.

PPPs 01/03/2020 01/04/2020 Variação % ALGAR (CTBC TELECOM) 622.755 625.378 2.623 0,42% AMERICA NET LTDA 114.333 114.333 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes Ltda 403.852 422.647 18.795 4,65% CABO 129.504 129.812 308 0,24% DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. 142.724 145.161 2.437 1,71% HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA 213.788 222.302 8.514 3,98% MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 116.292 117.026 734 0,63% Outros 8.513.322 8.176.027 -337.295 -3,96% PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 264.629 262.625 -2.004 -0,76% UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A 197.722 202.621 4.899 2,48% VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP 210.174 214.459 4.285 2,04% Total Geral 10.814.762 10.632.391 -182.371 -1,69%

Em termos de participação de mercado, abril terminou com a Claro à frente, com fatia de 29,4%, seguida pelo conjunto formado por ISPs, Vivo e Oi.