Grande extensão de cabos de telecom é roubada em SP e RS, denuncia Telcomp

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Telcomp, entidade que congrega as operadoras competitivas de telecomunicações, divulgou hoje, 4, nota, denunciando que ações de vandalismo e roubo de cabos de fios de telecomunicações se intensificaram durante o período de isolamento social, provocado pela pandemia.

“Nas últimas semanas constatamos incidentes de roubos de grandes extensões de redes aéreas na região da Consolação em São Paulo e essa semana algo de grandes proporções em Porto Alegre, o que mostra a proliferação dessas práticas por todo o país”, afirma a entidade.

PUBLICIDADE

Conforme a Telcomp, o roubo é estimulado pelo mercado negro onde esses materiais são reciclados. “A questão que fica é quem alimenta este mercado gerando demanda e fomentando o crime?”, indaga a entidade.

Segundo a entidade, as redes de telecomunicações há muito tempo tem sido objeto de roubos. Cabos metálicos e de fibra óptica, cordoalhas de aço, caixas de emendas, materiais de suporte, etc.

“Além do roubo de materiais, a depredação das instalações é frequente, e as ações violentas causam incêndios, quedas de postes e ao final deixam cabos soltos jogados na rua, gerando riscos para pedestres e prejuízos para o trafego de veículos. As redes aéreas fixadas em postes das distribuidoras de energia são os alvos mais frequentes mas o roubo de cabos em redes subterrâneas já são comuns”.

Assinala que essas ações de vandalismo resultam em interrupções ou degradação de serviços de telecomunicações, e os reparos para reestabelecer os serviços geram custos elevados, e colocam enorme pressão nas equipes de manutenção para atender as emergências.

“Nesse momento de grave crise e com severo distanciamento social, as pessoas precisam mais do que nunca contar com serviços de telecomunicações confiáveis, para manterem minimamente suas atividades cotidianas”, ressalta a entidade. (com assessoria de imprensa).