Governo permite pagamento de impostos em bancos digitais

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Os pagamentos de contas de serviços e de impostos federais poderão ser feitos em bancos digitais, conforme portaria publicada nesta quarta-feira, 15, pelo Ministério da Economia. As fintechs terão que ser cadastradas na Receita Federal e assinar contrato administrativo com a União. Essa medida se caracteriza em mais um ato para promoção da competição no sistema financeiro.

Segundo a portaria, o serviço de arrecadação a ser prestado pelas instituições credenciadas compreende o acolhimento, a contabilização e a prestação de contas da arrecadação. A instituição, na qualidade de credenciada, passa a integrar a Rede Arrecadadora de Receitas Federais (Rara), e seu descredenciamento poderá ocorrer nas situações previstas pela RFB.

No caso das fintechs, que não oferecem atendimento em guichê de caixa, a remuneração se dará exclusivamente pela posse do produto da arrecadação pelo prazo previsto e não serão devidos quaisquer valores adicionais. Essa portaria entra em vigor no dia 3 de fevereiro.