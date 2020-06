Governo lança licitações de serviços e soluções de TI avaliados em pelo menos R$ 18 milhões

Vários órgãos públicos abriram processo de licitação na área de telecomunicações, TI e soluções. O Palácio do Planalto, por exemplo, quer contratar acesso à internet para os aviões que apoiam a Presidência da República. O valor estimado é de R$ 3,5 milhões por serviço móvel global por satélite não-geoestacionário (SMGS), em banda L, para conectar as aeronaves durante os deslocamentos nacionais e internacionais. As propostas serão abertas no dia 19 deste mês.

A Dataprev quer contratar solução de balanceamento multisite para a camada de rede dos seus data centers em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. As propostas serão abertas no dia 23 deste mês. Nesse certame não está prevista a participação de consórcios de empresa e o valor estimado é de R$ 14,4 milhões.

A Telebras, por sua vez, pretende comprar, mediante registro de preços, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres, gabinetes e incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede, na Região Nordeste, de acordo com as especificações e quantidades estimadas. O valor estimado é sigiloso e a abertura das propostas está prevista para o dia 23 deste mês.

Consultas públicas

Além das licitações, foram publicadas nesta terça-feira, 9, a abertura de três consultas públicas na área de TI. Uma delas pelo BNDES, que vis receber sugestões para aquisição de plataforma para avaliação de risco de crédito de segmentos, países, entidades (empresas, entes públicos, instituições financeiras, seguradoras, etc.) e projetos. O texto receberá contribuições até o dia 3 de julho.

A Dataprev quer sugestões para identificar possíveis alternativas para a aquisição de Sistema de Armazenamento de Objetos composto de Storages com funcionalidade de Object Storage e Files Storage (NAS) NFS e SMB/CIFS. A participação será permitida até o dia 24 deste mês.

O Serpro também abriu consulta pública com o objetivo de colher proposta, críticas e sugestões, que servirá de base para licitação, cujo objeto é: Contratação de Solução de Governança de Dados & Catálogo de Dados. Os questionamentos e sugestões deverão ser enviados para o email: charles.magalhaes@serpro.gov.br. e flavia.bomfim@serpro.gov.br., até o dia 18 deste mês.