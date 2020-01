Governo gasta R$ 46 bilhões em compras em 2019

Click to print (Opens in new window)

Em 2019, foram realizados cerca de 80 mil processos de compras de bens e serviços no governo federal, contratações que resultaram em um valor homologado de R$ 46 bilhões entre janeiro e o início de dezembro. Os dados fazem parte da nova versão do Painel de Compras, plataforma que divulga informações e dados sobre as contratações públicas do governo federal e permite o acompanhamento do processo de compra, foi lançada nesta quarta-feira, 15, pelo Ministério da Economia.

O painel busca oferecer mais transparência e controle social das compras públicas. Uma das novidades é o conceito de ciclo de vida da contratação pública, que facilitará o entendimento das etapas das licitações e o controle pela sociedade.

Uma das principais novidades do Painel de Compras é a divulgação do Plano Anual de Compras dos órgãos federais. Para 2020, foi planejada a contratação de 956.707 itens, como materiais, obras, serviços de engenharia e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

No Painel de Compras, é possível pesquisar quantidades e valores de processos de compra por item, tipo, órgão, modalidade de licitação, fornecedores, dentre outros. O usuário pode personalizar a consulta, selecionando parâmetros disponíveis ou clicando diretamente nos gráficos. Além dos dados do governo federal, é possível pesquisar também por compras de estados e municípios que utilizam o Comprasnet.(Com assessoria de imprensa)