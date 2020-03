Governo cria um centro para coordenar ações contra o COVID-19

Click to print (Opens in new window)

O governo criou um centro de coordenação de operações do Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos do COVID-19, em novo decreto, publicado nesta terça-feira, 24, em edição extra do Diário Oficial da União. Nesse novo colegiado, a Anatel e outras agências reguladoras, que não foram listada para o comitê, têm assento.

As principais atividades do centro são coordenar as operações do Governo federal, conforme determinado pelo Comitê; articular, com os entes públicos e privados, ações de enfrentamento da COVID-19 e de seus impactos e monitorar as ações adotadas pelos atores públicos e privados em relação ao enfretamento da pandemia.

A Secretaria-Executiva do Centro será exercida pela Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, que tem a mesma tarefa em relação ao comitê.