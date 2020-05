Governo abre consulta pública para compra conjunta de computadores

Click to print (Opens in new window)

A minuta do termo de referência já está disponível no site participa.br

O Ministério da Economia abriu consulta pública acerca da Minuta do Termo de Referência relativo ao Registro de Preços, para eventual aquisição de estações de trabalho (desktops) e computadores móveis (notebooks) conforme as especificações e condições constantes da minuta do Termo de Referência e seus anexos.

A minuta do Termo de Referência, objeto desta Consulta, está disponível aos interessados no endereço eletrônico do site participa.br. O volume de aquisições e o valor total estimado será consolidado e definido após o fechamento da fase de Intenção de Registro de Preços (IRP), em que será possível identificar os órgãos participantes e suas respectivas estimativas.

O ME não permitirá a participação de consórcio de empresas e será selecionado o fornecedor com menor preço por unidade. E licitantes qualificados como microempresas os empresas de pequeno porte terão prioridade em relação às médias e grandes empresas na mesma situação.

A consulta pública será eletrônica e ficará aberta para o envio de contribuições e sugestões até o dia 22 de maio de 2020, exclusivamente, por intermédio do sítio http://participa.br/desktop-notebook/consultapublica-aquisicao-centralizada-de-desktops-e-notebooks , as quais serão avaliadas pela equipe da Central de Compras.