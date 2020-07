Google reporta queda de 8% nas receitas com publicidade no trimestre

Essa queda provocou, pela primeira vez, redução na receita geral, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A Alphabet, holding, registrou receita líquida de US$ 31, 6 bilhões, queda de 2%

O Google sofreu seu primeiro declínio de receita no trimestre. A crise do coronavírus causou uma queda de 8% na receita de publicidade e deprimiu as receitas da empresa-mãe Alphabet em 2% em relação ao ano anterior. A receita bruta da Alphabet no 2T20 foi de US$ 38,3 bilhões. A líquida,US$ 31,6 bilhões. O lucro por ação diminuiu 29%, para US $ 10,13,

Ruth Porat, diretora financeira, disse que os números refletem “melhoria gradual nos negócios de anúncios”, além de “forte crescimento no Google Cloud e outras receitas”. Os negócios em nuvem da Alphabet registraram um salto de 43% na receita, para US $ 3 bilhões. Mas o crescimento ainda foi menor que os 52% dos três meses anteriores e abaixo da maioria das expectativas. A publicidade no YouTube subiu 6%, para US $ 3,8 bilhões.