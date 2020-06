Google libera recurso de doações para PMEs

O Google disponibiliza a partir de hoje links para que empresas recebam doações e distribuam vales-presentes diretamente na Busca. O recurso é reflexo de um desejo das pessoas em ajudar as PMEs nesse momento, visto que durante março, em meio à pandemia, o interesse de busca no termo “como ajudar” subiu 27% ante fevereiro no Brasil.

Por meio de seus perfis no Google Meu Negócio, os empreendedores poderão adicionar um link para doações, um link de venda de vale-presente ou ambos em seus perfis. Além disso, é possível publicar uma mensagem, informando aos clientes como a renda arrecadada será usada.

Para o lançamento da ferramenta, o Google fechou parceria com o PayPal, que ajudará a realizar o trâmite das doações, assim como SumUp, Beleza Amiga, Abacashi, PagPerto para os vales-presentes.

Os lançamentos fazem parte das iniciativas do Google para ajudar as PMEs, essenciais para a sociedade – mas que foram impactadas durante o isolamento social. o Google anunciou mais de US$ 1 bilhão para apoiar pequenas empresas e iniciativas humanitárias no mundo todo. Desse valor, US$ 340 milhões em créditos no Google Ads são destinados para todas as PMEs que tenham mantido contas ativas ao longo do último ano.

Os avisos de créditos disponíveis vão aparecer na conta Google Ads das empresas brasileiras até o final de junho e poderão ser usados a qualquer momento até o final de 2020, em todas as plataformas publicitárias do Google. (Com assessoria de imprensa)