Google Cloud abre nova região de nuvem no Chile

O Google Cloud, anunciou hoje, 10, a abetura de uma nova região de nuvem que ficará em Santiago, capital do Chile. A instalação é a segunda da empresa na América Latina. A primeira foi montada em São Paulo em 2017. A estrutura vai atender principalmente o mercado chileno, mas também empresas da região.

O projeto oferecerá serviços de armazenamento e processamento de dados na plataforma, adicionando novos recursos à infraestrutura que o Google já possui no país.

“Estamos vendo empresas no Chile, de todos os portes, acelerarem a adoção da tecnologia em nuvem para transformar seus negócios e trazer novos produtos e serviços ao mercado local”, afirma Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina.

Conforme a companhia, com essa nova região os clientes do Google Cloud irão se beneficiar dos serviços de baixa latência do Google Cloud Platform (GCP). Dessa forma, permite que empresas de todo o mundo estejam mais aptas a alcançar os usuários chilenos.

As companhias locais terão acesso aos principais serviços de machine learning, inteligência artificial e Big Data. Isso ocorrerá por meio do pacote GCP, como Compute Engine, Google Kubernetes, Cloud Storage e BigQuery. Ao todo, o Google Cloud possui 23 regiões e 70 zonas de disponibilidade espalhadas pelo mundo. (Com assessoria de imprensa)