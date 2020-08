Google, Claro, Oi, TIM e Vivo lançam Rich Business Messaging no Brasil

As operadoras de telefonia Claro, Oi, TIM e Vivo lançaram comercialmente hoje, 19, em parceria com o Google e fabricantes de smartphone com sistema operacional Android, como Samsung, Motorola, LG, Multilaser e Positivo, o Rich Business Messaging (RBM), uma nova plataforma de mensageria de negócios. A plataforma, explica, permite oferecer mensagens personalizadas e interativas.

As mensagens podem ter identidade visual da marca ou da empresa, conter arquivos multimídia e GIF, além de oferecer recursos como relatórios de envio e leitura. A plataforma também permite a utilização de ferramentas que evitam fraudes, como um selo de verificação que ajudará a confirmar a autenticidade da empresa remetente e ainda conta com a proteção contra spam do RCS, que inclui alertas sobre números suspeitos.

As mensagens trocadas são do tipo Rich Communications Services (RCS), versão mais atualizada do serviço de mensagens SMS, por meio dos aplicativos Android Messages e Samsung Messages, como anunciado na região em 2017 e também a partir de um esforço conjunto do Google e da indústria de telefonia móvel brasileira. Hoje, a RCS está disponível nas 4 operadoras do país e conta com uma base ativa relevante com milhões de usuários, que cresce a cada dia com o apoio da indústria.

O serviço é oferecido comercialmente pelas operadoras através de parceiros. O modelo comercial prevê cobrança por mensagem avulsas e por sessão de até 24 horas, quando usuário responde a mensagens avulsas antes de 24h.

Resultados de testes

Os resultados dos testes realizados no Brasil, em campanhas distintas, superaram as expectativas. As taxas de conversão das iniciativas foram de 5 a 7.8 vezes melhores do que com o SMS. Para este lançamento, as quatro operadoras irão liberar, até o final do ano, o uso de sessões do serviço sem custo do RBM para o Ministério da Saúde enviar informações e orientações relacionadas à COVID-19.

Além disso, não será descontado o tráfego de dados dos usuários que utilizarem o Mensagens para se comunicar por RCS. Os smartphones Samsung Galaxy lançados a partir de 2020 já são compatíveis. Além desses, dentro do portfólio da companhia, os smartphones compatíveis com o aplicativo de mensageria SMS/RCS são: Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10e, S10, S10+, Note8, Note9, Note10, Note10+, M10, M20, M30, A7 2018, A9 2018, A80, A70, A50, A30, A30s, A20, A20s, A10, A10s. Demais atualizações serão comunicadas de acordo com a disponibilidade.

A adoção do RCS/RBM é direta. Usuários que já possuem o aplicativo Mensagens do Android, nativo na maioria dos dispositivos, só precisam ativar a funcionalidade de Chat (RCS) em Configurações. Já as empresas poderão ter acesso automático aos serviços do RBM por meio das atualizações do aplicativo. O aplicativo Android Mensagens também está disponível para download gratuito no Google Play. Basta instalar e definir como seu app padrão de SMS/RCS. (Com assessoria de imprensa)