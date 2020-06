Goldentree reduz participação a menos de 5% na Oi

A Oi informou ao mercado hoje, 24, que o fundo Goldentree reduziu sua participação na companhia a 4,68% do total de ações ordinárias, ou seja, com poder de voto. Com isso, passou a ter 144.953.632 ações ordinárias e 126.333.050 ações ordinárias na forma de 25.266.610 American Depositary Shares.

A venda dos papéis aconteceu nos dias seguintes à divulgação, pela Oi, do aditamento ao plano de recuperação judicial. O plano passou a prever a venda da unidade móvel e também de parte do braço de infraestrutura óptica do grupo.

PUBLICIDADE

Atualmente, a Oi não tem qualquer acionista com mais de 6% do capital social. O fundo com maior participação é o Brookfield, com 5,92%, de acordo com dados de março fornecidos pela empresa. O Goldentree chegou a ter 16,2% de fatia da operadora após a conversão de dívida em ações ocorrida em 2018 e aporte de dinheiro novo em 2019.

Neste ano, quando surgiram informações de que a operadora convocaria nova assembleia de credores, o fundo passou a vender suas ações. Por regra, acionistas que sejam também credores, mas possuam mais de 10% do capital social, não podem votar na assembleia.