Geolocalização: suspensão de acordo entre MCTIC e teles não afeta programas regionais

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Iniciativas estaduais e municipais seguem em funcionamento, independentemente da ordem da Presidência da República para que MCTIC suspenda acordo que tinha sido articulado no âmbito federal para medir grau de isolamento social durante a pandemia e prever a expansão da Covid-19 no país.

A Vivo compartilha com o governo do estado de São Paulo dados sobre a geolocalização de usuários, gerando mapas de calor sobre aglomerações, desde a semana passada. Há projetos semelhantes em outras regiões no Brasil, do Piauí ao Mato Grosso do Sul. Na cidade do Rio de Janeiro, a TIM também fornece informações para as ações da prefeitura de combate à Covid-19, graças a parceria firmada pouco antes das Olimpíadas de 2016 que, à época, serviu para orientar a ação dos agentes de trânsito.

Nenhum desses casos será afetado pela decisão da Presidência da República de contrariar parecer da AGU e recomendar ao MCTIC a suspensão de acordo que a pasta costurou com as operadoras. Pelo memorando de entendimento, as teles se dispõem a compartilhar mapas de calor capazes de indicar o deslocamento das pessoas e indicar aglomerações que contrariam a política de isolamento social defendida por governadores estaduais e prefeitos.

Em São Paulo, a interferência da Presidência sobre a mobilização do MCTIC está sendo vista com indiferença. Os paulistas se preparam, inclusive, para ampliar as fontes de dados. Devem assinar nesta semana com Claro, TIM e Oi acordo similar ao firmado com a Vivo. Com isso, será criado o SIMI – Sistema de Monitoramento Inteligente. O objetivo é medir o grau de adesão da população à recomendação de isolamento social durante a pandemia de Covid-19.

No caso do programa paulista, dados da Vivo, por enquanto, medem a mobilidade de pessoas em cidades com mais de 30 mil habitantes. Os dados são cruzados com outros, da Secretaria de Saúde. Dependendo da localização do cliente, a tele dispara mensagens de texto a pessoas que entrarem em regiões com alta incidência de casos. Graças ao programa o governo paulista conseguiu divulgar hoje, 13, que a taxa de isolamento ficou em 59% no fim de semana.