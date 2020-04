Galaxy A01 chega ao Brasil por R$ 1,1 mil

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Samsung anunciou, hoje (07), a chegada do Galaxy A01 ao Brasil. O smartphone conta com câmeras com diferentes recursos para captura de imagens e aperfeiçoamento do sistema de segurança.

O design ergonômico permite que o aparelho seja facilmente manuseado com apenas uma mão. O modo noturno, por sua vez, altera o padrão de cores do display, tornando a visualização da tela menos cansativa ao fim do dia.

Com processador octa-core, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento (podendo ser expandida com cartão MicroSD de até 1TB²), o Galaxy A01 permite que o usuário tenha uma navegação contínua, sem travamentos. E a bateria, com capacidade de 3,000 mAh, garante longas horas de uso sem necessidade de carregamento.

Preço e disponibilidade

Disponível em três versões de cores (azul, vermelho e preto), o Galaxy A01 pode ser encontrado a partir desta semana, com preço sugerido de R$ 1.099,00.

O display infinito, com 5,7 polegadas¹ e cantos arredondados, oferece uma experiência imersiva, com resolução HD+. Na parte superior, uma câmera de 5MP não só proporciona imagens de alto nível de qualidade, mas também a tecnologia de reconhecimento facial para desbloqueio de tela.

Já na parte traseira, um sensor principal de 13MP e outro de 2MP, para profundidade, asseguram imagens nítidas e com opção de Foco Dinâmico, desfocando o fundo e destacando o que está em primeiro plano na imagem. Este recurso, inclusive, também está disponível na câmera frontal.