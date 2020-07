Futurecom deste ano é cancelada por conta da pandemia de Covid-19

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Informa, organizadora da Futurecom, avisou nesta quinta-feira, 23, que decidiu cancelar a edição presencial do evento – o maior da América Latina a reunir o setor de TICs. A empresa realizou uma pesquisa com o público das edições anteriores e constatou que muitos dos participantes habituais e expositores estão ainda sob políticas internas de cautela quanto à participação em ocasiões que geram aglomerações.

A decisão, explica a Informa, foi tomada amparada “por uma pesquisa extensiva feita com clientes e empresas do mercado diante do atual cenário de incertezas e transformações provocado pela pandemia”. Dessa forma, a feira foi postergada e acontecerá entre 5 e 7 de outubro de 2021.

“Sabemos que é uma decisão difícil, porém necessária para garantir o bem-estar e a tranquilidade dos participantes”, diz comunicado da organizadora.

A Informa ouviu 540 empresas, no período de 13 a 20 de julho. Dessas, 71% responderam terem algum tipo de impedimento para participar de eventos presenciais em 2020. Por outro lado, 95% das empresas consultadas confiam na retomada de participação em eventos presenciais ao longo de 2021.

Para outubro deste ano, será realizada uma “Semana Digital do Futurecom”, entre 26 e 30 de outubro, em que serão realizadas palestras virtuais e encontros digitais.