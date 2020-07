Fundo Aeroespacial investe na Kryptus

O Fundo de Investimento em Participações (FIP) Aeroespacial, formado por Embraer, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep) e Desenvolve SP, realizou um aporte de R$ 20 milhões na Kryptus.

A empresa de Campinas (SP) é especializada em criptografia e segurança da informação. O dinheiro será usado na expansão internacional da empresa. Atualmente, fornece soluções competitivas e exclusivas para instituições financeiras, empresas privadas e governos no Brasil, América Latina e Europa.

“Esse aporte chega em um momento de consolidação da Kryptus, que alcançou lucro recorde em 2019 e, neste ano, tende a superar os resultados do ano anterior. Por isso, avaliamos que é a oportunidade perfeita para ampliarmos nossa atuação para além do território nacional”, afirma Roberto Gallo (foto), fundador e CEO da empresa.

Fundada em 2003, a Kryptus tem entre seus clientes empresas como BSH (subsidiária da BOSCH Gmbh), Claro Brasil (Grupo América Móvil), Certisign, Iron Mountain, iFood e Embraer. Reconhecida pelo Ministério da Defesa do Brasil com o selo EED – Empresa Estratégica de Defesa, é responsável por soluções de nível governamental para a Marinha do Peru, o Exército da Colômbia e o Exército Brasileiro, a Força Aérea, a Marinha, a Agência Brasileira de Inteligência, o Ministério de Relações Exteriores e o Tribunal Superior Eleitoral. (Com assessoria de imprensa)