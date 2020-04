Franquia de banda larga da Vivo chega na terceira cidade

Vivo

O projeto de expansão da rede FTTH (fibra ótica) da Telefônica Brasil — dona das marcase Terra — anuncia a chegada à cidade de Novo Gama (GO), perto do Distrito Federal. O município de Novo Gama passa a comercializar planos de banda larga por fibra de até 300 Mega de velocidade, com mais estabilidade e qualidade de conexão.

“A demanda da população é por internet e a Vivo é a única empresa da América Latina a investir fortemente em um projeto de fibra por todo o Brasil, promovendo uma experiência única a seus clientes”, explica o diretor da Regional Centro-Oeste da Vivo, Emerson Martins.

Os usuários terão uma conexão de 100 Mega de banda larga da Vivo por R$ 99,99/mês, com uma experiência única de conectividade. A empresa também traz outras opções de planos, com ofertas de até 300 Mega. (com assessoria de imprensa).