Fortinet compra provedor de nuvem SASE

A Fortinet anunciou a aquisição da OPAQ Networks, um provedor de nuvem SASE (Secure Access Service Edge) com sede em Herndon, Virgínia. Com a aquisição, a Fortinet passa a ser a empresa com a melhor plataforma de segurança em nuvem SASE do mercado.

“O recente impulso do mercado SASE valida ainda mais nossa abordagem de rede orientada à segurança e ressalta o que dizemos há anos. Na era da hiperconectividade e da expansão de redes, com a borda da rede estendendo-se por toda a infraestrutura digital, a rede e a segurança devem convergir”, disse Ken Xie, fundador, presidente do Conselho e CEO da Fortinet.

A solução em nuvem Zero Trust Network Access (ZTNA) da OPAQ protege as redes distribuídas das organizações, de data centers e filiais até a usuários remotos e dispositivos da Internet das Coisas (IoT).

Com a aquisição da OPAQ, diferentemente de outros provedores de segurança na nuvem, a Fortinet fornecerá:

Escalabilidade, desempenho e segurança

Um amplo conjunto integrado de soluções de segurança em nuvem, que fornece verdadeira segurança Zero Trust.

Solução única de ZTNA com inovação contínua de segurança em escala

Segurança e rede totalmente integradas, incluindo o SD-WAN líder de mercado da Fortinet.

A oferta ZTNA mais amigável para parceiros no mercado que permanece fiel ao compromisso contínuo da Fortinet com seus valiosos parceiros.

Os termos financeiros do negócio não foram divulgados. (assessoria de imprensa)