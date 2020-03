Fim da desoneração da folha pode ser devastadora para as TICs

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Brasscom divulgou hoje, 10, estudo sobre as duas propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional: a PEC nº45/2019, de autoria da Câmara dos Deputados e da Emenda nº 44, do Senado Federal

As duas propostas acabar com cinco impostos e substituí-los por um, batizado de IBS. Segundo a Brasscom, que apoia as duas propostas com algumas mudanças, esse novo imposto poderá reduzir os preços dos serviços de telecomunicações.

Mas para a entidade, o mais dramático para o setor será a não continuidade da Desoneração da Folha de Pagamento, medida que está prevista para acabar em 2021.

“O setor de software e serviços de TIC, que tem oportunidade de gerar 299 mil empregos altamente qualificados nos próximos 5 anos, sofrerá impacto devastador com o fim da Desoneração da Folha”, alerta e entidade. que será extinta em primeiro de janeiro de 2021.

Conforme o estudo, sem esse mecanismo de desoneração, em quatro anos seriam cortados mais de 80 mil empregos qualificados no país.