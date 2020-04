Fiesp e Abinee defendem que leilão da 5G seja feito ainda em 2020

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Entidades manifestam preocupação com a possibilidade de perda de investimento e com o timing da licitação.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinne) defendem que o leilão de outorga frequências para redes 5G no Brasil não tenha viés arrecadatório e seja realizado ainda este ano.

A ideia é impedir a redução de investimentos em infraestrutura, garantir o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), além de não distanciar os consumidores e setores produtivos brasileiros das novas aplicações que serão introduzidas.

As propostas foram incluídas nos documentos de contribuição elaborados pelas entidades para a consulta pública aberta pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O órgão acolheu, até a sexta-feira, 17, manifestações de organizações ligadas ao ramo das telecomunicações para a construção do edital de leilão do 5G.

Segundo as entidades, leilăo arrecadatório pode comprometer o total gasto com investimentos no 5G. Fiesp e Abinee acreditam que o gasto arrecadatório é inversamente proporcional ao valor que será aplicado na tecnologia.

País digital

A justificativa é a de que os investimentos em infraestrutura de telecomunicações têm transbordamentos positivos que vão muito além da indústria: são indutores de desenvolvimento econômico a partir da maior penetração de banda larga móvel.

“Sendo assim, a FIESP se posiciona pela realização de leilão não arrecadatório, conforme as políticas públicas de telecomunicações do Decreto nº 9.612/2018, com certame que permita, com planejamento adequado, estabelecer compromissos e obrigações que privilegiem os investimentos e que permita melhores condições de concorrência para utilização segura dos inúmeros serviços que serão ofertados pelas redes 5G”.

As entidades frisam ainda que é leilão deve ocorrer em 2020 para que continue como o fio condutor do desenvolvimento do setor de TICs e da transformação digital de todas as indústrias, por anos.

Impactos do atraso

Abinee e Fiesp destacam que atrasos na adoção tecnológica distanciam os consumidores e setores produtivos brasileiros das novas aplicações que serão introduzidas com o 5G, retrasam os ganhos econômicos que serão produzidos e impactam inclusive a arrecadação do Estado, a partir de menos serviços sendo prestados e menos consumo de novos terminais e smartphones.

“O 5G representa a mais importante plataforma tecnológica da próxima década e será um propulsor no desenvolvimento econômico, competitividade internacional e capacidade de atração de investimentos. Sobretudo, 5G uma tecnologia chave para a 4a Revolução industrial e o consequente aumento da produtividade a partir da digitalização das cadeias de valor de diferentes indústrias”, aponta a Abinee.