Fibra óptica já está presente em 72% dos municípios brasileiros

Atualização do Plano Estrutural das Redes de Telecomunicações (Pert) pela Anatel mostra também avanço dos ISPs no mercado de banda larga fixa, atendendo sozinhos 15,7% das cidades

O Brasil fechou 2019 com 4.012 municípios atendidos por fibra óptica chegando a 72% do total, enquanto em 1.558 ainda não possuem rede de alta capacidade. Os números fazem parte da atualização do Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (Pert) pela Anatel, com as informações repassadas pelas operadoras do último trimestre do ano passado.

Segundo a versão atual do plano, os ISPs estão expandindo suas redes e têm se utilizado da fibra óptica para isso, aumentando cada vez mais sua participação no mercado. Esses provedores já estão presentes com fibra óptica em 2.633 municípios, sendo que em 875 deles são atendidos por fibra apenas por esses pequenos provedores, o que corresponde a 15,7% dos municípios do país. Em 2018, o número de municípios atendidos com backhaul de fibra era de 3.589 e de 1.981 os que ainda não contavam com esse serviço.

De acordo com a versão atual do Pert, 93% da população do país são atendidos com backhaul de fibra óptica. E em 47,8% dos municípios com fibra têm mais de um provedor de banda larga.

O plano mostra também que a densidade da banda larga fixa no Brasil é maior que a média mundial, de 15,5% contra 14,9%. Porém, ainda está muito distante da densidade dos países desenvolvidos, na casa de 33,6%. O país, segundo o novo levantamento, tem 14.716 empresas no mercado do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), mas apenas cinco grupos respondem por mais de 69% das conexões.

Na telefonia móvel, a tecnologia 3G continua dominante, porém ainda é ausente nos distritos não sedes dos municípios. Com relação a satélites, a capacidade alcançada chegou a 129,4 GHz em 2019. O plano auxilia na elaboração de políticas públicas para o setor.