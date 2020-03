Femtocélula como equipamento de radiação restrita entra em consulta pública

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Já está em consulta pública a proposta que inclui as femtocélulas entre os equipamentos de radiação restrita. A Anatel alega que a medida usa as referências internacionais da ETSI (European Telecommunications Standards Institute), aplicadas na avaliação dos parâmetros de emissões intencionais de radiofrequências do transmissor, de acordo com a tecnologia disponível no produto.

Segundo a agência, a opção por referências internacionais visa atender às condições firmadas no Tratado de Barreiras Técnicas (TBT) da Organização Mundial do Comércio (OMC) com o propósito de facilitar o alinhamento dos requisitos de avaliação com as práticas de comércio globais sempre que a regulamentação nacional assim permitir. O fato é que existem mais de 10 milhões dessas pequenas antenas no mundo, enquanto no Brasil não passam de 1,2 mil, sete anos após a aprovação do regulamento das femtocélulas.

O argumento para o pouco desse equipamento, apresentado por entidades que representam teles e fabricantes, é a própria Resolução n° 624/2013, por conter restrições que limitavam a utilização dessa tecnologia no Brasil. Ressaltam, inclusive, que tais restrições regulamentares não se aplicam a redes comerciais em países com quantidades significativas de femtocélulas.

Os equipamentos de radiação restritas normalmente estão isentos do Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações). A proposta ficará em consulta pública pelo prazo de 30 dias, até o dia 14 de abril.