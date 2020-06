Fechamento temporário do comércio explica a queda no pós-pago

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O desligamento de meio milhão de assinantes de telefonia móvel na modalidade pós-paga em abril, coisa rara de se ver, no Brasil teve relação direta com a pandemia de Covid-19. Segundo as operadoras, consultadas pelo Tele.Síntese, o fechamento de estabelecimentos comerciais ao longo de todo o mês fizeram com que empresas de todos os portes cancelassem contratos.

“No pós-pago, a queda nos acessos em abril foi influenciada, principalmente, pelo menor nível de atividade econômica no período, com fechamento de comércio (shoppings, varejos, lojas de rua, etc)”, explica em nota o SindiTelebrasil, associação que reúne Claro, Oi, TIM e Vivo.

PUBLICIDADE

No primeiro mês integralmente impactado pela crise sanitária, municípios e estados baixaram regras para restringir a circulação de pessoas. Dessa forma, tentam conter a disseminação da doença e evitar sobrecargas sobre o sistema de saúde.

Em abril, houve cancelamento de 525 mil assinaturas no pós-pago, enquanto no pré-pago o saldo foi negativo em 171 mil acessos, conforme dados da Anatel. Apenas a Oi apresentou saldo positivo, ainda que baixo, de novos contratos. Todas as demais (Claro, TIM e Vivo) reportaram desligamentos.

A associação das operadoras descarta que as desconexões tenham sido resultado de ações internas de limpeza de base, como aconteceu nos últimos anos no pré-pago. “O SindiTelebrasil informa que as operadoras associadas seguem atuando de forma consistente em todas as linhas de negócio”, afirma.