FCC destina US$ 16 bi do fundo de universalização para agricultores dos EUA

O leilão foi marcado para outubro e irá destinar US$ 16 bilhões do fundo de universalização para levar banda larga às propriedades rurais dos Estados Unidos

A Comissão Federal de Comunicações dos EUA votou ontem, terça-feira, a proposta de licitação que vai direcionar até US $ 16 bilhões de seu Fundo de Universalização para a áreas que carecem de serviço de banda larga, incluindo quase 6 milhões de residências e empresas rurais não atendidas. A FCC votou para iniciar o leilão em 29 de outubro. Os participantes do leilão deverão oferecer serviços de voz e banda larga em locais não atendidos em troca de receber pagamentos mensais ao longo de 10 anos. Os três comissários republicanos da FCC aprovaram a proposta, enquanto os dois democratas discordaram em parte.

O presidente da FCC, Ajit Pai, republicano, disse que os americanos sem acesso à internet de alta velocidade “merecem acesso o mais rápido possível. Eles não podem esperar … enquanto trabalhamos para desenvolver novos mapas de cobertura de banda larga mais granulares ” que serão usados para conceder US $ 4 bilhões subsequentes do montante de US$ 20 bilhões que já tinham sido aprovados para a universalização da banda larga rural nos Estados Unidos. (com agências internacionais).

