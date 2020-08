FCC arrecada US$ 4,6 bilhões com venda de espectro 5G nos EUA

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA fechou o primeiro leilão do país de frequências para o 5G, com os vencedores gastando quase US $ 4,6 bilhões em licenças na faixa de 3,5 GHz. Quase 9% dos lotes não foram arrematados. Os vencedores ainda não foram divulgados, mas o leilão atraiu empresas de cabo, ISPs, provedores de serviços públicos e empresas de outros segmentos ao lado de operadoras móveis.

O leilão foi aberto no final de julho e concluído após 76 rodadas de licitações, com 20.625 das 22.631 licenças disponíveis comercializadas. As alocações foram divididas em blocos de 10 MHz e cobriram áreas geográficas menores do que os principais leilões anteriores no país, um movimento creditado com a ampliação do pool de compradores potenciais.

PUBLICIDADE

Outro lote de espectro adequado para 5G, desta vez na faixa entre 3,7 GHz a 4,2 GHz, está programado pela FCC em outro leilão programado para começar em 8 de dezembro.

O presidente da FCC, Ajit Pai, saudou a venda de 3,5 GHz como um “sucesso retumbante”, acrescentando que houve uma forte demanda pelas licenças. A FCC acrescentou que as alocações aumentariam a implantação de 5G no país e aumentariam a IoT e “outros serviços avançados baseados em espectro”. (com agências internacionais)