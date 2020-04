Facebook libera opção de cupons para apoiar pequenos negócios

Click to print (Opens in new window)

O Facebook vai facilitar a criação e divulgação de cupons de pequenas empresas durante a crise da Covid-19. Além, de favorecer o acesso a pedidos de comida online no Instagram.

A ação vale para comércios de todos os segmentos, como salões de beleza e restaurantes. A divulgação será construída por meio de posts e Stories no Facebook e Instagram.

Segundo a companhia, o acesso é através do site “Impulsione com Facebook” e para configurar o cupom, basta escolher entre plataformas de e-commerce como Loja Integrada, Nuvemshop e Cora. O cupom aparecerá em uma notificação no feed da rede social para as pessoas que estão em um raio de até 15 km daquele estabelecimento.

Adesivo nos Stories e botão no perfil do Instagram

Também estarão disponíveis o adesivo e o botão “pedir refeição” para Stories e Perfil no Instagram que leva os consumidores direto para suas páginas nos aplicativos do UberEats e Rappi.

Ao clicar no adesivo ou no botão no Perfil, a pessoa será redirecionada para uma página de checkout de venda no aplicativo de entrega para poder concluir a compra. (Com assessoria de imprensa)