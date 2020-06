Facebook cria ferramenta em apoio à doação de sangue

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

No Dia Mundial do Doador de Sangue, todos os bancos de sangue do Brasil passam a contar com ferramenta para contornar baixa nos estoques

A partir desta semana todos os bancos de sangue, públicos e privados, do país terão acesso à ferramenta de doações de sangue do Facebook. Os doadores cadastrados pelo Facebook poderão ser notificados pela plataforma quando um hemocentro próximo precisar de doações.

Neste domingo, dia 14 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Segundo a empresa, a iniciativa foi criada para celebrar a data e ajudar a contornar a crise de abastecimento nos estoques de sangue em decorrência das restrições de deslocamento associadas ao Covid-19.

O recurso de Doação de Sangue do Facebook está disponível no Brasil desde maio de 2018, e até hoje estava disponível para os Hemocentros públicos. Desde seu lançamento, mais de 10 milhões de brasileiros já se cadastraram na plataforma como doadores.

“Esperamos que os bancos de sangue possam utilizar o Facebook para alcançar mais doadores durante o Junho Vermelho, e conscientizar a população sobre a importância de continuar doando regularmente,” afirma a gerente de Parcerias para Impacto Social do Facebook, Renata Gimenez.

A executiva diz que a intenção do projeto “é ajudar para que, de um lado, as pessoas sintam-se seguras para doar sangue, e, de outro, os bancos consigam se conectar a doadores próximos e manter seus estoques estáveis”.

Hemocentros aumentam cuidados

No mês da doação de sangue, o Junho Vermelho, diversos bancos de sangue promovem iniciativas para alertar a população sobre a importância de doar.

O Hemorio lançou a campanha “Isole a Indiferença”, para reverter a queda de quase 40% nas doações de sangue no mês de maio. Entre as iniciativas está a “Hemorio em Casa”, que já registra 3 mil doações em condomínios do Rio.

Dia Mundial do Doador de Sangue

A data foi instituída pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para dar visibilidade à necessidade de mais doações regulares para garantir a qualidade, a segurança e a disponibilidade do sangue e seus derivados.

A data também coincide com o período mais frio em grande parte do Brasil, quando há uma redução das doações. (Com assessoria de imprensa)