Fabricante dos celulares Nokia levanta US$ 230 milhões e planeja expansão no Brasil

A HMD Global, fabricante dos telefones Nokia, arrecadou US$ 230 milhões na sua atual rodada de investimento. Conforme o site TechCrunch, o dinheiro foi captado entre Google, Qualcomm e a própria Nokia.

O valor será usado de quatro maneiras, conforme a empresa. Primeiro, expandir a presença nos principais mercados em crescimento – como as operações iniciadas recentemente no Brasil, bem como reforçar as operações no continente africano e na Índia. Segundo, desenvolver aparelhos 5G acessíveis, com ênfase em parcerias com operadoras dos EUA. Terceiro, fazer a transição para as ofertas digitais como parte da realidade pós-COVID. Finalmente, o financiamento vai além do hardware e se tornar um provedor serviços móveis.

Este ano, a empresa lançou seu serviço global de roaming de dados, o HMD Connect, aprimorou seus recursos de segurança cibernética móvel com a aquisição de ativos da Valona Labs e construiu áreas dedicadas em software, segurança e serviços com um novo Centro de Excelência em pesquisa e desenvolvimento em Tampere, Finlândia.

Desde que a empresa iniciou suas operações em 2016, a HMD Global está presente em 91 mercados – divididos em oito regiões. Seus produtos estão disponíveis em 250 mil pontos de venda e a empresa atingiu o número de 240 milhões de telefones vendidos até o momento.