Exportações de eletroeletrônicos registram pior abril dos últimos 20 anos

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

As exportações de produtos eletroeletrônicos despencaram em abril, conforme dados compilados pela associação do setor, a Abinee. No mês, foram vendidos ao exterior US$ 306,1 milhões em produtos. Apenas o resultado de abril de 2000 foi pior, quando registrou US$ 305,8 milhões.

As vendas externas caíram 39,2% em abril deste ano, comparado ao mesmo mês do ano passado. O desempenho já reflete a retração da atividade econômica no país e no mundo em função da pandemia de Covid-19.

PUBLICIDADE

A queda aconteceu em quase todos os segmentos, exceto geração e distribuição de energia, que colheram agora resultado de vendas realizadas há até dois anos.

A área de informática foi atingida em cheio, e apresentou retração de 53,2% nas vendas. O maior recuo se deu em máquinas de processamento de dados, que venderam 85% menos. As exportações do segmento somaram US$ 11,5 milhões.

O segmento de telecomunicações apresentou exportações de US$ 11,8 milhões, um tombo de 62,5%.

Importações

As importações também apresentaram diminuição. Somaram US$ 2,09 bilhões, depois de encolherem 23,7% em relação a abril de 2019.

Esse foi um dos menores montantes importados no mês de abril dos últimos 12 anos, apontando resultado próximo aos verificados em abril de 2009 (crise mundial) e de abril de 2016 (recessão no país), conforme o levantamento da Abinee.

Novamente, apenas GTD cresceu em função de contratos firmados em 2018. Os outros segmentos representados pela associação encolheram. As importações de componentes elétricos e eletrônicos totalizaram US$ 1,07 bilhão, resultado 35,6% inferior ao verificado em abril de 2019.

Houve queda de 49% nas compras de semicondutores, que recuaram de US$ 515 milhões em abril de 2019 para US$ 261 milhões agora.

Telecomunicações, as importações recuaram 15,4%, destacando-se a queda de 20% nas compras externas de equipamentos terminais ou repetidores , que somaram US$ 27 milhões.

Ainda referente à área de Telecomunicações, por outro lado, foi observado aumento de 24% nas importações de telefones celulares, que passaram de US$ 31,7 milhões em abril de 2019 para US$ 39,2 milhões em abril de 2020.

As importações de bens de Informática caíram 1,9%, com destaque para as retrações de unidades de memória (-20%) e de impressoras (-24%). Vale ressaltar a elevação de 19% nas importações de máquinas de processamento de dados

que somaram US$ 73 milhões.

Ao comparar com março de 2020, as importações recuaram 22,7%, com queda em todas as áreas do setor.