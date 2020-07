Europa investiga Alexa, Siri e Google Assistant

Os reguladores da concorrência da União Europeia estão buscando informações de 400 empresas para determinar se há problemas no mercado para assistentes de voz como Alexa e Siri e outros dispositivos conectados à internet que podem levar a casos antitruste, informa a agência Reuters.

” A investigação manda uma mensagem importante, de que as estamos observando as operadoras e que elas precisam fazer negócios de acordo com as regras da concorrência”, disse Margrethe Vestager, Comissão Europeia da Concorrência, em entrevista coletiva.

A executiva disse que seu interesse foi motivado pela grande quantidade de dados de usuários envolvidos nos dispositivos de “Internet das Coisas” e quer garantir que os participantes do mercado não usem esse controle para prejudicar a concorrência ou impedir concorrentes. “A interoperabilidade é essencial se queremos tornar esse mercado acessível”, disse Vestager.