Eurofarma disponibiliza plataforma de IA em combate à Covid-19

A Eurofarma anunciou a disponibilização da plataforma de inteligência artificial Laura para esclarecimentos de dúvidas e orientações em relação ao novo coronavírus. A plataforma é gratuita e fica disponível no site da empresa 24 horas por dia.

Disponível em português, a tecnologia simula uma conversa humana (chatbot) e funciona como uma espécie de assistente virtual, interagindo com as pessoas através de mensagens de texto automatizadas.

O chatbot fornece diversas informações sobre sintomas da Covid-19, dicas de prevenção e distanciamento social. Além disso, dispõe orientação sobre viagens e até esclarece algumas fake news, entre outras dúvidas sobre a doença. As informações seguem os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

A plataforma de IA Laura é desenvolvida pela startup de mesmo nome, desenvolvedora do robô Laura. O software alerta sobre o risco de infecções generalizadas em pacientes internados em hospitais. Este robô é um dos projetos acelerados pelo Eurofarma Synapsis, programa que incentiva inovação ligada à área de saúde.

No site da Eurofarma, o chatbot da plataforma online aparece embaixo no lado direito, tanto em computadores como em smartphones, com a sinalização “Perguntas sobre o coronavírus?”. (Com assessoria de imprensa)