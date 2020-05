EUA já consomem banda larga projetada para o final do ano

Click to print (Opens in new window)

Segundo a Open Vault, o consumo médio de banda larga nos Estados Unidos cresceu 47% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2019, atingindo 402,5 GB, que estava projetado para ser alcançado só no final de 2020

A pandemia de COVID-19 acelerou as tendências de consumo de banda larga e antecipou em quase um ano as projeções iniciais, aumentando ainda exponencialmente o número de> 1TB / 2TB de “usuários avançados”, de acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2020 OVBI (OpenVault Broadband Insights) publicado hoje,4, pela OpenVault, sobre o mercado estadunidense.

O consumo médio no final do 1T20 saltou para 402,5 GB, um aumento de 47% em relação à média do 1T19 de 273,5 GB e um incremento de 17% em relação aos 344,0 GB no 4T19. A consultoria OpenVault havia projetado que o consumo médio chegaria a 425 GB até o final de 2020; e em abril, está a caminho de exceder 460 GB.

“Quase todo o crescimento do uso da banda larga que esperávamos para 2020 já foi alcançado no primeiro trimestre, com grande parte concentrada nas últimas duas semanas do trimestre”, afirma o relatório. “A pandemia do COVID-19 mudou os padrões de uso da banda larga de maneiras substanciais, talvez permanentemente”, diz o relatório que analisa o mercado dos Estados Unidos.

As áreas de maior crescimento durante o 1T20 foram usuários avançados de 1 TB ou mais e usuários extremos de 2 TB ou mais. O percentual de assinantes usuários avançados no 1T20 atingiu 10,0%, um aumento de 138% em relação aos 4,2% de usuários avançados no 1T19. Usuários extremos de energia representaram 1,2% de todos os assinantes, um aumento de 215% em relação aos 0,38% do 1T19. O OpenVault havia projetado no início deste ano que até o final de 2020 os usuários avançados e extremos representariam 12% e 1,4%, respectivamente, de todos os assinantes.

Upstream

O upstream aumentou acentuadamente em março, informa a consultoria, “à medida que mais pessoas trabalham em casa e usam ferramentas de colaboração como videoconferência”. E esse aumento de uso está empurrando os assinantes para velocidades mais rápidas.