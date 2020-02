EUA acusam a Huawei de roubar segredos industriais

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos voltou a acusar a Huawei de práticas ilegais em solo norte-americano. Segundo o órgão, a gigante chinesa formou uma organização criminosa e tentou roubar segredos industriais de ao menos seis empresas de tecnologia locais.

As novas acusações se somam às outras, feitas em janeiro de 2019, e se dirigem a quatro subsidiárias da Huawei, além da CFO Wanzhou Meng (Sabrina Meng). O processo corre em tribunal federal de Nova York.

Segundo o DoJ, a Huawei passou as últimas décadas tentando obter propriedade intelectual de empresas americanas, entre as quais, códigos fonte de softwares, manuais de usuário de roteadores, tecnologia de antenas e de testes robotizados. E conseguiu.

A prática de roubo de segredos industriais aconteceria da seguinte forma, segundo o DoJ: a Huawei assinaria contratos de confidencialidade com os donos norte-americanos da propriedade intelectual, mas depois violaria os termos dos contratos usando comercialmente os segredos as quais teve acesso de forma sigilosa, contratando empregados das empresas vitimadas que eram convencidos a revelar detalhes sobre os negócios de seus ex-patrões e obtendo informações de professores que trabalhavam em instituições de pesquisa.

O DoJ também volta a acusar a fabricante de burlar sanções impostas por Estados Unidos, União Europeia e Nações Unidas ao Irã e à Coreia do Norte e tentar camuflar as vendas que fazia aos governos desses países.

Vale lembrar que os EUA, sobre a presidência de Donald Trump, vêm trocando acusações com a China e restringindo a operação de fabricantes chineses no país nos últimos anos. O presidente norte-americano tenta negociar novos termos para o comércio com o gigante asiático, em um movimento que é considerado uma verdadeira guerra comercial. A Huawei se diz vítima dessa estratégia. O governo Trump insiste, no entanto, em acusar a fabricante, banida do solo americano, de violações à segurança, às regras locais de mercado e espionagem para o governo chinês.