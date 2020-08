Estudo mostra cenários para futuro da Telebras

Estudo realizado por técnicos do governo e antecipado nesta quarta-feira, 19, em matéria do Valor Econômico, apresenta cinco cenários para o futuro da Telebras. rata-se da liquidação parcial da operação de satélite e de redes terrestres de rádio e fibra óptica.

Nesse caso, a venda seria parcial com a transferência do controle da banda Ka do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) para a iniciativa privada. Porém, manteria o controle da banda X com o Ministério da Defesa.

A segunda opção prevê a venda integral dos ativos para a iniciativa privada, com a posterior liquidação da empresa. Segundo a matéria do Valor, essa escolha é considerada pouco provável devido aos interesses do governo envolvidos tanto na política pública de conexão quanto de uso estratégico pelo setor militar, sobretudo na costa e nas regiões de fronteira.

A terceira opção seria a venda da totalidade das ações detidas pela União em leilão na bolsa. As duas últimas opções manteriam a Telebras sob o controle do governo federal, mas com a condição de torná-la mais eficiente e sem precisar de aportes do Tesouro.

A decisão final caberá ao comitê interministerial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que ficará responsável, caso a opção seja pela venda da empresa.