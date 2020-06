Especializados com mais de uma adesão por dia. São 55 em um mês.

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Após 30 dias, 55 empresas se engajaram na campanha de apoio aos cinco jornais especializados no setor. A Zendesk ingressou nesta semana.

Ao completar um mês, a campanha #apoieojornalismoespecializado alcançou a marca de 55 adesões entre empresas e entidades.

O setor de tecnologia da informação, telecomunicações e internet reconheceu – e está demonstrando – que a informação especializada merece ser preservada e crescer juntamente com as organizações que estão conduzindo as grandes transformações digitais da sociedade brasileira.

PUBLICIDADE

São operadores de serviços de telecomunicações, desenvolvedores de aplicações, fabricantes globais de soluções, entidades de classe. Todos engajados no reconhecimento do jornalismo de qualidade.

Como forma de agradecimento, os organizadores – Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside – prorrogaram a campanha até o dia 31 de julho para demarcar o forte engajamento das empresas, associações e entidades setoriais.

A nós, só nos cabe dizer: muito obrigad@ e o nosso reconhecimento a vocês que ‘vestiram a nossa camisa’.

ABERT, ABES, Abinee, Abranet, Abratel, Abrasat, Abrint, ABTA, Algar Telecom, Assespro, Arqia/Datora, Associação Neo, Brasscom, Brisanet, Cisco, Claro, Commscope, CPQD, Embratel, Ericsson, Eldorado, F5, Feninfra, FITec, Futurecom 2020, Highline, Huawei, iDEMIA, Infobip, Intel, Kryptus, Mercado Livre, mobi2buy, Mob Telecom, PadTec, Positivo Tecnologia, NIC.br, Oi, RNP- Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-, SAS, SindiTelebrasil, Sindisat, Stefanini, Surf Telecom, Sky, Take, TelComp, TIM, Um Telecom, Vero Internet, Vertiv, Viasat, Vivo, WDC Networks, Zendesk

Ainda há tempo para mais adesões. Se junte a esse que escolheu apoiar o jornalismo especializado. Para participar, nos procure no email: apoieojornalismoespecializado@ gmail.com

Juntos, somos mais fortes. #apoieojornalismoespecializado