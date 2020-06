Firma espanhola de direito digital chega ao Brasil

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O escritório de advocacia espanhol ECIJA, que na Europa tem entre clientes Microsoft e Google, e no mundo conta com 600 profissionais, associou-se ao brasileiro CTA, especializado em telecomunicações. Por meio da parceria, 15 sócios brasileiros e uma equipe de 60 pessoas vão se dedicadar aos setores de Telecomunicações, Mídia e Tecnologia (TMT), Proteção de Dados e Óleo e Gás, em escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Os associados no país são Marcos Andre Vinhas Catão (Socio Director) (ex-Vinhas Redenschi Advogados), Bruno Tocantins, Rafael Pistono (ex-CEO da Angola Cables), Camila Machado, Guilherme Köpfer, Renata Larichia, Thutia Bernardo, Fernanda Mendes, Cecília Cunha, Margareth Kang, Maria Luciana Souza, Renata Borges, Verônica Souza, Gabriel Corbage e Raphael Dutra. O ECIJA também chega a outros países da América Latina e inaugura unidade no Equador.

