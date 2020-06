Erro de atualização expõe dados de usuários do iFood

Os usuários do aplicativo de entrega em domicílio iFood experimentaram um problemas na manhã desta sexta feira, 19. Ao entrarem na plataforma e clicarem em pedidos já realizados, se deparavam com uma série de pedidos nunca realizados, entregues para endereços desconhecidos. Também tiveram acesso a conversas não realizadas com entregadores e dados pessoais que não condiziam com aqueles da própria conta.

O “bug” foi relatado por inúmeras pessoas nas redes sociais. Procurado, o iFood confirmou que houve um erro que levou a uma confusão entre os dados dos usuários da plataforma.

PUBLICIDADE

A empresa garante que a confusão não ocasionou em cobrança errada a nenhum cliente, e diz que o problema já foi corrigido. Atribui a pane a um erro de atualização do sistema. E por fim de se diz à disposição das autoridades para esclarecimentos.

O que diz o iFood

Veja, abaixo, o que diz a empresa: