Ericsson prevê o lançamento de rede 5G no Brasil neste ano

Empresa considera 160 milhões de conexões FWA no mundo até 2025 e diz que o número representará 25% do tráfego global de dados da rede móvel

O relatório Mobility Report da Ericsson prevê o lançamento de rede 5G no Brasil ainda neste ano. Conforme a pesquisa, além do Brasil, as primeiras regiões da América Latina à aderirem à 5G serão: Argentina, Chile, Colômbia e México. E, até o final de 2025, o 5G deverá resultar em 13% das assinaturas móveis.

A análise também afirma que as conexões sem fio fixas (FWA) chegarão a quase 160 milhões até o final de 2025. O que totaliza cerca de 25% do tráfego de dados da rede móvel global e atinge 53 exabytes. Será um crescimento de quase 8 vezes em comparação aos números do final de 2019. Na época, o tráfego global de dados de FWA havia sido estimado em cerca de 15% do total.

PUBLICIDADE

A FWA de 4G ou 5G são uma alternativa cada vez mais econômica para o fornecimento de banda larga. É um mercado impulsionado por vários tipos de atividade, como as demandas de consumidores e empresas por serviços digitais, além de programas e subsídios patrocinados pelo governo.

Em um estudo recentemente realizado, também pela Ericsson, sobre dispositivos móveis e ofertas de provedores de serviços, 185 de 309 provedores tinham uma oferta da FWA. Comparado a dezembro de 2018, este número quase dobrou.

FWA no contexto da banda larga

No fim de 2019, aproximadamente 1,2 bilhão (60%) de famílias no mundo possuíam banda larga fixa. Até o final de 2025 esse número atingirá aproximadamente 70%. O FWA representará 10% das conexões de banda larga fixa.

Além disso, o FWA também é visto como uma opção de substituição para cerca de 300 milhões de conexões do serviço DSL existentes.

De acordo com a companhia, a previsão de cerca de 160 milhões de conexões FWA até o final de 2025 representa aproximadamente 570 milhões de pessoas com acesso a uma conexão de banda larga sem fio. Afirmam ainda que com a pandemia de Covid-19, a demanda por redes sem fio banda larga doméstica provavelmente nunca foi maior. (Com assessoria de imprensa)