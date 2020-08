Ericsson e UNICEF vão mapear a conectividade escolar em 35 países

A Ericsson e o UNICEF anunciaram hoje, 26, parceria global para mapear a conectividade escolar em 35 países, até o final de 2023. Mapear o cenário da conectividade de escolas e comunidades vizinhas é um primeiro passo essencial para garantir a todas as crianças acesso a oportunidades de aprendizagem digital.

Este esforço conjunto faz parte da iniciativa Giga. Lançada no ano passado, e liderada pelo UNICEF e pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), tem como objetivo conectar todas as escolas à internet. A Ericsson é o primeiro parceiro global do setor privado a assumir um compromisso multimilionário com a iniciativa e o faz como Parceiro Global do UNICEF para o Mapeamento da Conectividade Escolar.

Segundo dados da UIT, atualmente 360 ​​milhões de jovens não têm acesso à internet. Isso resulta em exclusão, menos recursos para aprender e oportunidades limitadas para que as crianças e jovens mais vulneráveis​​explorem totalmente o seu potencial. A conectividade aprimorada aumentará o acesso à informação, oportunidades e escolhas, permitindo que diferentes gerações de crianças em idade escolar participem da formação de seu próprio futuro.

Além do financiamento, a Ericsson destinará recursos para engenharia de dados e capacidade de ciência de dados para acelerar o mapeamento da conectividade escolar. Especificamente, a empresa ajudará na coleta, validação, análise, monitoramento e representação visual de dados de conectividade escolar em tempo real. As informações coletadas permitirão aos governos e ao setor privado projetar e implantar soluções digitais que possibilitem o aprendizado de crianças e jovens. A companhia também envolverá sua ampla base de clientes para avançar ainda mais nas metas da iniciativa Giga.

A parceria UNICEF-Ericsson também contribui para o Generation Unlimited Global Breakthrough on Digital Connectivity, que tem o objetivo de fornecer habilidades digitais para que os jovens possam participar plena e significativamente da economia digital. A Generation Unlimited é uma parceria multissetorial global para atender à necessidade urgente de expandir a educação, o treinamento e as oportunidades de emprego para a juventude. Além disso, a parceria apoia a recente Agenda de Ação COVID-19 do UNICEF, na qual a organização pediu aos governantes uma ação global para manter as crianças aprendendo, exigindo, assim, a priorização da conectividade com a internet em áreas rurais e remotas. (Com assessoria de imprensa)